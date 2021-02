In campo manca dallo scorso dicembre, quando si fece male in occasione della sfida di Champions contro il Midtjylland, dopo aver totalizzato un bottino di 9 reti in 17 presenze. Un infortunio al ginocchio per Diogo Jota che lo ha costretto a stare fuori finora (dovrebbe rientrare tra pochi giorni) e non ha potuto dare il suo aiuto al Liverpool, battuto tre volte in Premier nell'ultimo mese. Durante la fase di recupero, però, l'attaccante non è stato a guardare e ha continuato a mantenere il feeling con la vittoria sui... videogame. Il portoghese, infatti, è uno straordinario talento anche a FIFA 21, il gioco di calcio per consolle più famoso. Dopo aver vinto l'EPremier, il torneo tra veri giocatori professionisti organizzato durante il lockdown, Jota ha sfruttato il tempo lontano dai campi veri perdiventare il numero 1 nel ranking fut della modalità di Ultimate Team Champions, dove ha totalizzato un bottino di 30 vittorie consecutive. L'ex Wolves ha pubblicato il traguardo raggiunto con un post sui social. La sua super squadra è arricchita dalla presenza di quattro carte icona: Ronaldo, Eusebio, Gullit e Vieira. "Da quando mio padre mi regalò la prima console da bambino, è stata sempre una mia grande passione - dichiarava Jota qualche settimana fa a The Athletic -. Mi è sempre piaciuto giocare. Ovviamente andavo anche in giardino a dare calci al pallone, ma ho passato molto tempo con un joystick in mano”.