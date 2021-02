City ai quarti, anche il Leicester ok: i risultati

Dopo lo United, anche il Manchester City accede ai quarti di finale di FA Cup. Nessun problema per la squadra di Guardiola, che nel quinto turno supera agevolmente lo Swansea, club che milita in Championship, la seconda divisione inglese. Partita sbloccata nel primo tempo grazie a Walker e qualificazione messa in cassaforte a inizio ripresa con i gol di Sterling e Gabriel Jesus nel giro di tre minuti. Poi qualche cambio e gara in controllo per i Citizens prima del gol della bandiera dei padroni di casa siglato da Whittaker nel finale. Qualificazione con il brivido per il Leicester, che esulta a pochi secondi dai tempi supplementari: a far esplodere di gioia le Foxes la rete al 95' di Iheanacho, entrato nel secondo tempo al posto di Vardy e decisivo per eliminare il Brighton. Si qualifica ai quarti anche lo Sheffield United, che supera un'altra squadra di Championship, il Bristol City, rimasto in dieci per l'espulsione di Mawson: gol di Sharp su calcio di rigore. In corso Everton-Tottenham.