Il Chelsea di Tuchel non si ferma più. Due gol anche al Newcastle e altra vittoria. Ma soprattutto ancora zero gol subiti, come in cinque delle sue sei partite in carica. Allo Stamford Bridge è di Giroud - subentrato al 20' al posto dell'infortunato Abraham - il gol che sblocca il match. Ventunesimo per il francese in Premier partendo dalla panchina: solo Defoe con 24 ne ha segnati di più. Poi il bis di Werner, che in campionato era a secco da novembre. E dunque la solita difesa bunker. Altra vittoria e quarto posto (pari al West Ham) scavalcando il Liverpool di Klopp. Numeri super per Tuchel che, con 13 punti su 15 nelle sue prime cinque partite in carica nel Chelsea, ha eguagliato il primo Mourinho (13 punti anche per lui). Solo Ancelotti e Sarri (15 entrambi) avevano fatto meglio nella storia dei blues.

31' Giroud, 29' Werner