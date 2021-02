Lutto per Alisson, muore il papà a 57 anni

Lutto per il portiere del Liverpool Alisson: il padre - José Agostinho Becker, 57 anni - è stato ritrovato morto nella serata di mercoledì 24 febbraio in una diga nei pressi della tenuta di famiglia. L'uomo era scomparso dal pomeriggio e - come riferiscono i media brasiliani, da O Globo a Globo Esporte - è stato ritrovato dai vigili del fuoco di Lavras do Sul, comune brasiliano nello Stato del Rio Grande do Sul. Lì si trova la proprietà della famiglia Becker, in una località rurale chiamata Rincão do Inferno. Secondo la testata brasiliana UOL Esporte, il padre di Alisson sarebbe morto annegato dopo essere caduto in acqua. Anche José Agostinho Becker, esattamente come i figli, aveva giocato a calcio come portiere, a livello amatoriale, influenzando la carriera di entrambi. Alisson - alla Roma tra il 2016 e il 2018 - è alla sua terza stagione nel Liverpool, dove è immediatamente diventato un assoluto protagonista della squadra di Klopp. Muriel, il fratello più grande di cinque anni, è invece portiere della Fluminense. Proprio il club brasiliano ha postato sui social il proprio messaggio di cordoglio: "La Fluminense si addolora profondamente per la scomparsa di José Agostinho Becker, padre dei portieri Muriel e Alisson. Auguriamo tutta la forza ad amici e parenti".