Arsenal-Tottenham: storia di un derby

Arsène Wenger, quando era ancora allenatore dell’Arsenal, sostenne un giorno che le squadre di Londra - a parità di forze - se vogliono vincere il campionato hanno un compito più difficile delle altre, perché una buona parte delle loro giornate consiste in derby: dispendiosi sul piano fisico e psicologico. Un’analisi interessante ma da approfondire, perché è evidente che non tutti i derby della capitale sono uguali: giocare a Craven Cottage, in casa del Fulham, vuol dire in genere trovare un pubblico non ostile e un’avversaria non eccezionale, perlomeno negli ultimi anni, mentre altro discorso sono gli incroci con Chelsea e West Ham, ad esempio. E non è che derby londinese voglia dire per forza trasferta comoda: da London Colney, centro di allenamento dell’Arsenal, al Selhurst Park del Crystal Palace ci vuole un’ora e mezzo di pullman, e per i tifosi il tragitto è solo un po’ meno complicato. Chiaro che non si dorme fuori dopo un lungo viaggio, ma si è comunque in un ambiente diverso.

Wenger cercava di mettere le mani avanti in caso di insuccesso e al tempo stesso di far aumentare il merito in caso di vittoria, e parlava però con la consapevolezza di chi certe cose le viveva. Il derby Arsenal-Tottenham, il derby di Londra nord che però solo nell’era dei social media è diventato ‘NLD’ (North London Derby), perché prima l’acronimo era sconosciuto e non era peccato mortale utilizzare tutte le lettere di una frase. Una rivalità che è al centro del nuovo episodio del Di Canio Premier Special, in onda oggi, nella settimana che precede la seconda sfida stagionale, questa volta all’Emirates Stadium.

All’andata vinsero gli Spurs per 2-0, giocando una partita di contenimento e contropiede e opponendo la propria solidità a un gioco più elaborato e persino particolare da parte dei Gunners, che ebbero ben 44 cross, numero abnorme per il loro tipo di gioco. Cross, quasi inutile dirlo, sfruttati male. Fu la vittoria numero 66 del Tottenham, contro le 82 dell’Arsenal e i 54 pareggi. La prima partita si giocò il 19 novembre 1887, un anno dopo la fondazione dei Gunners e cinque dopo quella degli avversari, e venne vinta dagli Spurs per 2-1, punteggio al momento in cui in realtà la partita venne sospesa per sopraggiunta oscurità. Era un’amichevole, così come quella successiva, tre mesi dopo, a campi invertiti: ovvero a Plumstead, quartiere a sud del Tamigi.