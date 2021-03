Le squadre allenate da Tuchel e Brendan Rodgers accedono alle semifinali della FA Cup: i Blues hanno sconfitto lo Sheffield e se la vedranno con il City. Lo United, reduce dal successo sul Milan in Europa League, cade a Leicester: le Foxes sfideranno il Southampton, squadra che ha mantenuto la porta inviolata nel corso di tutta la competizione

Si è delineato il quadro delle semifinali della FA Cup. A Manchester City e Southampton, che nei primi due quarti di finale hanno eliminato Everton e Bournemouth, si aggiungono Chelsea e Leicester. I Blues di Tuchel si sono imposti 2-0 sullo Sheffield, mentre le Foxes hanno fatto fuori lo United di Solskjaer. I Red Devils, reduci dal successo sul Milan in Europa League, abbandonano la storica competizione nazionale uscendo sconfitti 3-1 in un match deciso da una doppietta di Iheanacho.

In semifinale, il Leicester affronterà il Southampton, la vera corazzata di questa edizione di FA Cup dal momento che non ha incassato nemmeno una rete nel suo percorso: 2-0 nel terzo turno, 1-0 all'Arsenal nel 4° turno, 2-0 ai Wolves nel 5° e 3-0 al Bournemouth nei quarti.

Il Chelsea invece se la vedrà col Manchester City di Guardiola in una sfida dal sapore di Champions.