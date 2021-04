Premier League, calendario della 30^ giornata

Archiviata la sosta per le nazionali ritorna in campo la Premier League, con una tre giorni a cavallo delle vacanze di Pasqua tutta da vivere: si parte sabato con il Manchester City che va a far visita al Leicester e la sfida tra le due deluse Arsenal e Liverpool, si prosegue la domenica con Manchester United e Tottenham impegnate rispettivamente Brighton e Newcastle e si conclude con altre due sfide nel lunedì di Pasquetta

Archiviata la sosta per le nazionali riparte la Premier League, che si appresta a vivere la sua fase conclusiva. Manchester City che vorrà conservare l'ampio vantaggio che lo separa dalle inseguitrici in queste ultime giornate, anche se sulla sua strada in questo trentesimo turno ci sarà un ostacolo decisamente pericoloso. La formazione di Guardiola farà infatti visita al Leicester, sabato alle ore 18.30: per gli uomini di Rodgers è un'occasione unica per provare ad accorciare le distanze testa alla classifica, portandosi in caso di vittoria a -12 dalla vetta. Sabato di Premier che si concluderà alle 21.00 con la sfida tra le due deluse della stagione, Arsenal e Liverpool, entrambe alla ricerca di punti per qualificarsi alle coppe europee. In Inghilterra si giocherà anche nella domenica di Pasqua, con Manchester United e Tottenham in campo rispettivamente contro Brighton e Newcastle. Tre giorni di Premier che si concluderà lunedì 5 con Everton-Crystal Palace alle 19 e Wolverhampton-West Ham alle 21.15. Ecco il calendario completo della 30^giornata di Premier League.