Iheanacho batte i Saints, il Leicester in finale

Sarà il Leicester di Brendan Rodgers a sfidare il Chelsea di Tuchel nella finale di Fa Cup. A distanza di 52 anni, l’ultima volta fu nel 1969, le Foxes tornano dunque a giocarsi uno dei trofei più prestigiosi di tutto il panorama calcistico mondiale, grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 sul Sunderland e firmata da un gol del nigeriano Iheanacho all’inizio della ripresa. Per l’ex attaccante del City, in un vero e proprio stato di grazia, si tratta del decimo gol messo a segno nelle ultime 7 partite, bottino che lo porta a quota 15 in totale in stagione. Il 15 maggio a Wembley Rodgers si ritroverà dunque di fronte quel Chelsea che nel 2014 gli fece di fatto perdere il titolo della Premier League quando era alla guida del Liverpool (complice anche il famoso scivolone di Gerrard) e del quale vorrà certamente vendicarsi, anche per regalare al Leicester l’unico trofeo nazionale che manca nella bacheca delle Foxes, dove troneggia lo storico campionato vinto con Ranieri nel 2016 e ben 3 Coppe di Lega.