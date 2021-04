Dopo la protesta dei tifosi e dopo le parole di Klopp, è arrivata anche la presa di posizione dei giocatori del Liverpool in merito alla questione Superlega in un breve comunicato twittato dal capitano Henderson: "Non vogliamo che succeda, il nostro impegno per questo club e per i suoi tifosi è incondizionato"

Dopo i dubbi sollevati da Jurgen Klopp circa l'adesione del Liverpool alla Superlega e dopo la durissima protesta dei tifosi dei Reds che nella giornata di ieri hanno affisso ai cancelli di Anfield innumerevoli striscioni contro la partecipazione alla nuova competizione rivendicando l'importanza dei tifosi rispetto alle eventuali decisioni del club, è arrivata anche la presa di posizione dei giocatori. Attraverso un breve comunicato postato dal capitano del Liverpool su Twitter, Jordan Henderson, e condiviso da tutti i suoi compagni di squadra, i calciatori dei Reds hanno chiarito di essere decisamente contrari alla Superlega: "Non ci piace e non vogliamo che succeda, questa è la nostra posizione collettiva, il nostro impegno per questo club e per i suoi tifosi è assoluto e incondizionato. You'll never walk alone"