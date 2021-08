Con un comunicato il Manchester City ha annunciato la sospensione di Benjamin Mendy, terzino francese di 27 anni, dopo le accuse dalla giustizia inglese. Nel comunicato si legge che “dopo essere stato accusato dalla polizia in data odierna, Benjamin Mendy è stato sospeso in attesa di un’indagine. La questione è soggetta a un processo legale e il Club non è quindi in grado di formulare ulteriori commenti fino al completamento di tale processo”, conclude il City. Il Crown Prosecution Service (pubblico ministero inglese) ha reso noto che su Mendy gravano quattro accuse per stupro e una per violenza sessuale.