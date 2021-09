Tottenham-Chelsea, prima partita a impatto zero

Tottenham-Chelsea sarà il primo #GameZero: la partita, che si giocherà il prossimo 19 settembre, è un primo passo importante verso la salvaguardia dell'ambiente. In campo (e su Sky Sport) il primo match di calcio a zero emissioni di carbonio al mondo: ecco cosa cambierà SKY 0, ZERO EMISSIONI DI CARBONE ENTRO IL 2030 Condividi:

La scorsa stagione il Tottenham era stato nominato da uno studio sostenuto dalle Nazioni Unite club più verde, ovvero più ecologico, della Premier League. Il club di Londra si è meritato questo titolo per via delle molte misure prese negli anni che garantiscono sostenibilità e basso impatto ambientale. Alcune delle quali erano l'utilizzo di energie rinnovabili, efficienza energetica, trasporto sostenibile per staff e tifosi, riduzione utilizzo plastica e gestione rifiuti. Anche Sky Sports UK ha firmato il protocollo per lo sport delle Nazioni Unite e insieme al Tottenham è fra i soci fondatori di Count Us In (Contaci) – un movimento globale che mobilita un miliardo di persone nella lotta al cambiamento climatico.

Cosa significa "partita a impatto zero" leggi anche Sky sarà "net zero carbon" entro il 2030 Affinché una partita sia a impatto zero si devono ridurre al minimo le emissioni legate alla giornata di gioco, per esempio l’energia utilizzata per le luci, per arrivare allo stadio e tornare poi a casa – sia per i tifosi che per il personale dei club, e il tipo di cibo proposto allo stadio. Dunque, andare a piedi a vedere la partita, mangiare vegetariano, cercare quando possibile di riciclare. Un esempio che può ispirare molti. Sono centinaia le persone coinvolte in una partita e sia la parte produttiva e giornalistica di Sky Sports, sia il Tottenham, sono coinvolti nella realizzazione di questo #GameZero.