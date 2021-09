Il ritorno di CR7 e non solo: weekend show su Sky

Dalla Premier League, con il ritorno di Cristiano Ronaldo in Manchester United-Newcastle, alla Ligue 1, dove il Paris (orfano di Messi) ospita in casa il Clermont. Senza dimenticare la Bundesliga, con il big match Lipsia-Bayern Monaco e il Borussia Dortmund impegnato a Leverkusen. La guida sul calcio internazionale del weekend per non perdersi nulla sui canali Sky Sport

Tra sabato 11 e lunedì 13 settembre sarà un grande weekend di calcio internazionale sui canali Sky Sport. A cominciare dalla 4^ giornata di Premier League, con gli occhi del mondo sul ritorno all'Old Trafford di Cristiano Ronaldo. In tutto saranno 6 gli incontri da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due anche su Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Il ritorno di CR7 all'Old Trafford

La seconda vita di Ronaldo con il Manchester United inizierà contro il Newcastle (oggi, sabato 11 settembre, alle 16). Il sabato di Premier si aprirà con uno dei tanti derby londinesi, quello tra il Crystal Palace e il Tottenham, capolista solitario a punteggio pieno a quota 9. Calcio d’inizio alle ore 13.30 e match live anche su Sky Sport 4K. In contemporanea con l’incontro dell’Old Trafford, ecco il Leicester, prossimo avversario del Napoli in Europa League, che al King Power Stadium ospiterà i campioni del Manchester City, in una sfida tra due formazioni appaiate in classifica con 6 punti. Domenica 12 settembre gli occhi saranno puntati sul match tra il Leeds United e il Liverpool, mercoledì prossimo avversario del Milan in Champions League. La partita dell’Elland Road potrà essere seguito in diretta anche su Sky Sport 4K alle 17.30. Chiusura di turno lunedì con il “Monday Night”, che alle ore 21 vedrà di fronte al Goodison Park di Liverpool i padroni di casa dell’Everton e il Burnley.