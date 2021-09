Cristiano Ronaldo ha lasciato il suo segno nel suo ritorno al Manchester United mettendo a segno una doppietta. Tra i tanti tifosi che a Old Trafford hanno applaudito ai suoi gol c'era anche Sir Alex Ferguson. L'ex allenatore dei red devils, che Ronaldo in passato ha definito come un padre, ha avuto un ruolo chiave nel ritorno di CR7 allo United: "Molte persone hanno fatto la propria parte - ha spiegato Ferguson in un'intervista a Viaplay - Ho contribuito sapendo che Cristiano voleva davvero venire qui. Tutto è andato per il meglio, è stato emozionante e ho provato tanto sollievo". Sollievo da parte di Ferguson legato all'altra squadra in corsa per Ronaldo, il Manchester City: "Non riuscivo a immaginarlo al Manchester City - aggiunge - Ecco perché ci siamo attivati per assicurarci che venisse qui. Ho parlato con la famiglia Glazers lo hanni seguito molto bene e tutto è andato in porto".