Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend

Super sabato di Premier League, con la prima del Watford di Ranieri contro il Liverpool e in campo nel corso della giornata Manchester United, Manchester City e Chelsea. Grande attesa per il big match di Bundes, con Bayer Leverkusen e Bayern Monaco appaiate in testa che si affronteranno domenica alle 15.30. PSG che invece aprirà il weekend di Ligue 1 venerdì alle 21. La guida completa per seguire il calcio internazionale su Sky Sport Condividi:

Un altro grande weekend di calcio internazionale sta per cominciare sui canali Sky Sport. Ci aspetta un super sabato targato Premier League, che partirà alle ore 13.30 con l'esordio di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Alle 16 sarà la volta del Manchester United di Cristiano Ronaldo, che va a fare visita al Leicester, e dei cugini del City, che ospiteranno il Burnley. Non è ancora finita, perchè il "Fun Saturday" di Premier prevederà alle 18.30 anche Brentford-Chelsea. Si continua alla domenica con Everton-West Ham alle ore 15 e Newcastle-Tottenham alle 17.30. Weekend lungo per il calcio inglese che si concluderà lunedì sera, con Arsenal-Crystal Palace alle ore 21.

Premier League, il programma del weekend Sabato 16 ottobre Ore 13.30, Watford-Liverpool . Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Telecronaca di Filippo Benincampi

. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Telecronaca di Filippo Benincampi Ore 16.00, Aston Villa-Wolverhampton

Ore 16.00, Leicester-Manchester United . Diretta su Sky Sport Football. Telecronaca di Nicola Roggero

. Diretta su Sky Sport Football. Telecronaca di Nicola Roggero Ore 16.00, Manchester City- Burnley . Diretta su Sky Sport Arena. Telecronaca di Gianluigi Bagnulo

. Diretta su Sky Sport Arena. Telecronaca di Gianluigi Bagnulo Ore 16.00, Norwich City-Brighton

Ore 16.00, Southampton-Leeds United

Ore 18.30, Brentford-Chelsea. Diretta su Sky Sport Football. Telecronaca di Paolo Redi Domenica 17 ottobre Ore 15.00, Everton-West Ham . Diretta su Sky Sport Football. Telecronaca di Federico Zancan

. Diretta su Sky Sport Football. Telecronaca di Federico Zancan Ore 17.30, Newcastle-Tottenham. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Telecronaca di Filippo Benincampi Lunedì 18 ottobre Ore 21.00, Arsenal-Crystal Palace. Diretta su Sky Sport Football. Telecronaca di Paolo Ciarravano

Weekend di Bundesliga che si aprirà venerdì sera con l’anticipo tra Hoffenheim e Colonia alle ore 20.30. Ma l’incontro più atteso è quello che vedrà di fronte a Leverkusen le due squadre che guidano la Bundes, appaiate in classifica con 16 punti, Bayer e Bayern Monaco. Big-match in programma domenica alle ore 15.30, con in palio il primato in solitario. Grazie a una classifica cortissima, un eventuale pareggio potrebbe costare a entrambe la vetta della classifica, visto che le immediate inseguitrici, Borussia Dortmund e Friburgo, sono staccate di una sola lunghezza. Per il Dortmund, impegno casalingo sabato alle 15.30 contro il Mainz.

Bundesliga, il programma del weekend Venerdì 15 ottobre Ore 20.30, Hoffenheim-Colonia. Diretta su Sky Sport Action. Telecronaca di Pietro Nicolodi Sabato 16 ottobre Ore 15.30, Borussia Dortmund-Mainz . Diretta su Sky Sport Uno. Telecronaca di Pietro Nicolodi

. Diretta su Sky Sport Uno. Telecronaca di Pietro Nicolodi Ore 15.30, Eintracht Francoforte-Hertha Berlino

Ore 15.30, Union Berlino-Wolfsburg

Ore 15.30, Friburgo-Lipsia

Ore 15.30, Greuther Furth-Bochum

Ore 18.30, Borussia Monchengladbach-Stoccarda. Diretta su Sky Sport Arena e differita alle ore 23 su Sky Sport 4K. Telecronaca di Marco Frisoli Domenica 17 ottobre Ore 15.30, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Diretta su Sky Sport Uno. Telecronaca di Pietro Nicolodi

Diretta su Sky Sport Uno. Telecronaca di Pietro Nicolodi Ore 17.30, Augsburg-Arminia Bielefeld. Diretta su Sky Sport Arena. Telecronaca di Christian Giordano

Weekend di Ligue 1 che si aprirà con il Paris Saint-Germain, reduce in campionato dalla clamorosa sconfitta nel turno precedente in casa del Rennes. Una battuta d’arresto inaspettata per Messi e compagni che rimangono comunque in testa alla classifica con un margine rassicurante sul Lens, staccato di sei punti (24 a 18). Per i parigini, anticipo venerdì sera alle 21 al Parco dei Principi contro un ottimo Angers, quarto a quota 16. Tra le immediate inseguitrici del PSG c’è anche il Nizza, terzo con 16 punti, che domenica ospiterà il Troyes alle ore 13. Ma il big match della giornata sarà quello di sabato alle ore 21 tra Olympique Lione e Monaco.