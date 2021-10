Cristiano Ronaldo è stato decisivo in settimana nella rimonta del Manchester United sull'Atalanta a Old Trafford in Champions League. I Red Devils sono a cinque punti dalla capolista Chelsea dopo otto giornate di Premier League e domenica sfideranno il Liverpool. Il numero 7 sa però che "servirà tempo per l'adattamento dei nuovi acquisti: siamo arrivati io, Varane e Sancho . Dobbiamo adeguarci anche al nuovo sistema di gioco ma penso che passo dopo passo dobbiamo metterci in testa che tutto è possibile". Un monito da estendere anche all'ambiente: " Se tutti pensano a sacrificarsi per la squadra, penso che saremo una squadra migliore - è la certezza di CR7 - abbiamo dei tifosi fantastici dietro di noi, uno stadio fantastico, una squadra fantastica, quindi dobbiamo andare avanti così".

"Ritirarmi dalla nazionale? Non ci penso affatto"

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere di tutti i tempi nei primi cinque campionati europei con 479 gol in 591 presenze ed è il giocatore che ha segnato più gol (137) e giocato più partite (179) di tutti nella storia della Champions League. A settembre è anche salito in vetta alla classifica dei migliori marcatori con la maglia della nazionale, superando il record di 109 di Ali Daei per l'Iran. La stella portoghese ha infranto in carriera una serie di record, ma si dice motivato a volerne superare altri: "Penso non sia ancora il momento di ritirarmi dalla nazionale - risponde a Sky Sports - non conta tanto quello che vuole la gente, quanto quello che voglio io. Se sento che sono ancora in grado di correre, dribblare, tirare, sono motivato. Per me è la parola chiave: motivato a rendere felici la mia famiglia, i tifosi e me stesso. Voglio alzare ancora di più il livello delle mie prestazioni".