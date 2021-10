Chiellini: "Abbiamo pagato choc per addio CR7"

"Cristiano Ronaldo è andato via il 28 agosto, questo uno shock lo crea e penso che lo abbiamo pagato in termini di punti nell'avvio di campionato". A parlare, in un'intervista rilasciata a Dazn, è il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, che esprime il proprio pensiero in merito al trasferimento di CR7 allo United avvenuto negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. "Sarebbe stato meglio fosse partito magari il primo di agosto, ci saremmo preparati e saremmo arrivati più pronti all'inizio di stagione. Che in estate Ronaldo potesse andare via l'avevo percepito perché secondo me eravamo arrivati a un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui. Quando trova una squadra del genere è sempre decisivo e l'ha sempre dimostrato, anche nei tre anni alla Juve", ha proseguito il centrale bianconero.