Difficile trovare qualcosa di positivo in un 4-1 incassato in casa. Il Brighton ci riesce, e dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City gioisce e si rifà gli occhi con i numeri di Tariq Lamptey, tornato a disposizione dopo una lunga assenza e… decisamente voglioso di mettersi in mostra.



A incantare è stata soprattutto un’azione personale del terzino destro classe 2000 che con una serie di finte, controfinte, sterzate e cambi di direzione ha fatto ammattire “mister 117 milioni” Jack Grealish, prima di guadagnare la linea di fondo e crossare.