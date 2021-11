Premier, Bunde e Ligue 1: le partite del weekend

Il campionato inglese è in ritardo di una giornata rispetto alla Serie A (ma loro non si fermeranno a Natale). In Premier League questo weekend si gioca l'11^ e saranno sei i match da seguire in diretta su Sky. Tra le sfide di questo turno spicca sicuramente il derby di Manchester tra lo United, quinto in classifica con 17 punti, e i campioni in carica del City, terzi con 20. Calcio d’inizio alle ore 13.30 e diretta anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. In 4K HDR anche il match di Londra che vedrà il West Ham, quarto con 20 punti, ospitare il Liverpool, secondo con 22. In questo caso, partita in programma domenica alle 17.30. Questa sfida sarà preceduta dall’attesissimo Everton-Tottenham, che segnerà il ritorno in Premier di Antonio Conte, chiamato in settimana a guidare gli Spurs, già molto attardati dalla vetta, nono posto a quota 15. In testa alla Premier League c’è sempre il Chelsea, primo con 25 punti, che nel pomeriggio di sabato allo Stamford Bridge di Londra riceverà la visita del Burnley, terzultimo a quota 7. E in Bundesliga? Anche in Germania si gioca l'11^ giornata di campionato e saranno sei le partite visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW: si parte con l’anticipo tra Mainz e Borussia Moenchengladbach. Impegno casalingo per la capolista Bayern Monaco, in vetta con 25 punti, che sabato pomeriggio ospiterà il Friburgo, terzo con 22, nel big-match di questo turno. A seguire, l’altra attesa sfida di giornata, che vedrà il Borussia Dortmund, secondo a una lunghezza dal Bayern, far visita al Lipsia, ottavo a quota 15, a caccia di punti per non rimanere ancor più distanziato dalle posizioni d’altra classifica.