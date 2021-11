Il metodo Antonio Conte, in campo ma non solo. Perché per rendere al meglio serve un’attenzione maniacale anche negli aspetti che vanno oltre il rettangolo di gioco, iniziando dall’alimentazione. Tra le prime regole che l’allenatore italiano ha imposto nella sua nuova avventura al Tottenham c’è quella di una dieta equilibrata, che non prevede eccessi. Secondo "The Athletic", il nuovo regime alimentare imposto da Antonio Conte alla squadra prevede l’abolizione di panini, pizza, patatine, bevande gassate, cibi cotto con olio e burro; vietate, inoltre, anche salse come ketchup e maionese.