Grande giocata di Joao Cancelo per il gol del vantaggio del City sull'Everton, in un match poi vinto 3-0 dalla squadra di Guardiola. Nel finale del primo tempo il portoghese ex Juve ha messo Sterling davanti alla porta con un bellissimo assist di 'trivela', colpo reso celebre dal suo connazionale Ricardo Quaresma (passato anche all'Inter ed ora al Vitoria Guimaraes)

