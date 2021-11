E successo durante un match valido per il secondo turno di questo torneo semi-amatoriale inglese: il direttore di gara ha bloccato il traffico intorno allo stadio parcheggiando male la macchina e ha dovuto interrompere il match per 15' per correre a spostarla!

Quando si dice che nel calcio inglese può succedere di tutto, forse non ci si era mai spinti a immaginare quanto successo durante il match di FA Trophy (una coppa con club semi-amatoriali con la finale che si disputa a Wembley, una sorta di FA Cup per semi-professionisti) tra Curzon Ashton e Chester FC. La gara è stata infatti interrotta al 15' del primo tempo per un clamoroso errore dell'arbitro Simeon Lucas. Un rigore assegnato da andare rivedere? Un intervento del Var piuttosto prolungato? Assolutamente no, il direttore di gara ha dovuto sospendere la partita per qualche minuto per poter... spostare la sua macchina! Il traffico intorno allo stadio era stato infatti completamente bloccato da un parcheggio sicuramente non dei migliori da parte dell'arbitro. Una breve sosta e tutto è stato sistemato, con la partita (e la circolazione stradale) che è ripresa regolarmente.