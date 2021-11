La notizia era nota ormai da giorni ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il Manchester United ha comunicato di aver affidato la squadra fino al termine della stagione a Ralf Rangnick, 63enne allenatore tedesco che in passato era stato accostato anche al Milan. Rangnick deve ancora completare alcune pratiche burocratiche e poi potrà prendere il posto in panchina dove ieri si è seduto, per la sfida contro il Chelsea, Michael Carrick.

Nei prossimi due anni avrà ruolo di consulente del club

Rangnick al termine della stagione cambierà il suo ruolo di allenatore in consulente del club come ha confermato il direttore tecnico dello United John Murtough: "Era il nostro candidato numero uno come allenatore ad interim, riflettendo le inestimabili capacita' di leadership e tecniche che portera' da almeno quattro decenni di esperienza come manager e allenatore"