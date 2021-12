"Ma se dovessi fare bene, potrei anche proseguire come allenatore", così Ralf Rangnick durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Manchester United. E su Cristiano Ronaldo: "Mai visto uno così a 36 anni, è un grande professionista"

Dopo la prima parte di stagione con in panchina Ole Gunnar Solskjaer e il breve interregno di Michael Carrick, il nuovo allenatore del Manchester United è Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco torna in panchina a tre anni di distanza dall'ultima esperienza sulla panchina del Lipsia. E a proposito di quell'avventura, Rangnick ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione: "Se tutto dovesse andare bene, potrei fare la stessa cosa avvenuta a Lipsia due volte e quindi proseguire il lavoro in panchina, ma per ora è solo un discorso ipotetico. Allo stato attuale, lo schema è preciso: sei mesi da allenatore e poi dirigente".