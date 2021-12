Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Calcio no stop, non solo in Italia: archiviato il turno infrasettimanale, si riparte con le grandi sfide del weekeend tra Inghilterra, Germania e Francia. In Inghilterra nel programma della 15^ giornata spicca il derby londinese tra il Chelsea (capolista con 33 punti) e il West Ham (4° a quota 24): calcio d'inizio alle ore 13.30 di sabato, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, sul 213 di Sky Q via satellite. Alle spalle del Chelsea ad appena -1 dalla vetta c'è il Manchester City, che sabato alle 18.30, andrà a far visita al Watford di Claudio Ranieri. Il prossimo avversario del Milan in Champions League, il Liverpool, è impegnato alle 16 in trasferta in casa del Wolverhampton: diretta su Sky Sport Uno. Spostiamoci in Germania: cinque partite della 14^ giornata live su Sky. Venerdì Union Berlino-Lipsia alle 20.30 live su Sky Sport Football. Sabato atteso grande spettacolo al Signal Iduna Park di Dortmund, dove hanno appuntamento Borussia e Bayern Monaco. Una sfida da primato: i bavaresi comandano con 31 punti, Dortmund 2° a quota 30: fischio d'inizio alle ore 18.30, live su Sky Sport Arena e su Sky Sport 4K. Sabato anche Bayer Leverkusen-Greuther Furth, Borussia Moenchengladbach-Friburgo si gioca domenica alle 17.30: potrete seguire entrambe live su Sky. In Ligue 1 scattal la 17^ giornata, tre match in programma live su Sky: Lens-Paris Saint Germain, St. Etienne-Rennes e Bordeaux-Olympique Lione.