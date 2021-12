Il portoghese e la compagna hanno svelato, con un video pubblicato su Instagram, il sesso dei due gemelli in arrivo: si tratta di un bimbo e di una bimba

Nelle scorse settimane era arrivato l’annuncio della doppia paternità, adesso Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez hanno anche svelato il sesso dei due gemellini in arrivo . Con un video pubblicato da entrambi sui social, infatti, la coppia ha reso noto che sono in attesa di un maschietto e di una femminuccia . Protagonisti del filmato – che ha velocemente fatto il giro del web – sono stati gli altri figli del portoghese, a cui sono stati consegnati due palloncini che al loro interno, una volta scoppiati, contenevano coriandoli uno di colore rosa e uno di uno di colore azzurro : “Un bimbo e una bimba“, hanno esclamato sorridenti i piccoli.

La famiglia Ronaldo si allarga

Una grande gioia dunque per tutta la famiglia Ronaldo, con Cristiano e Georgina che in allegato al video hanno pubblicato una didascalia eloquente: "Dove la vita inizia e l'amore non finisce mai", con sei cuori rossi. Ronaldo, ricordiamo, è già papà di quattro figli: Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo, e la piccola Alana Martina nata a novembre 2017 dalla relazione con l’attuale compagna Georgina.