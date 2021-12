Ammoniti: Janelt (B), Vale (C), Canos (B), Saul Niguez (C)

Anfield, passa il Liverpool ai rigori: in semifinale c'è anche Conte

Il Chelsea schiera le riserve e risolve la questione Brentford solo nel secondo tempo, grazie a un pizzico di fortuna (l'autogol di Jansson) e il rigore di Jorginho che chiude i conti: blues in semifinale. Il Tottenham di Antonio Conte batte il West Ham in una partita dove succede tutto in cinque minuti: passano in vantaggio gli Spurs con Bergwijn al 29', pareggia Bowen tre minuti più tardi, ma dopo altri centoventi secondi è Lucas Moura a portare il risultato sul 2-1 e la situazione non cambierà più fino alla fine del match. Ma lo spettacolo della serata si è visto ad Anfield: il Liverpool, sotto di due gol fino a mezz'ora dalla fine, recupera il Leicester sul 3-3 grazie a un gol di Minamino al 95'. La partita finisce ai rigori, e grazie a due parate di Kelleher gli uomini di Klopp passano il turno: in semifinale ci saranno anche loro dopo una serata emozionante.