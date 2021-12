Il viaggio di Di Canio negli stadi inglesi

Appuntamento nel giorno di Natale con il "Di Canio Premier Special" per un lungo viaggio negli stadi del Regno Unito. Sabato 25 dicembre alle 14 su Sky Sport 24 e alle 21 su Sky Sport Football. Disponibile on demand

Un calciatore e un allenatore vivono lo stadio in maniera molto differente da un tifoso. Ancor più adesso, tempi in cui - perlomeno nel Regno Unito - il tifoso arriva all’ultimo momento, o comunque prende posto poco prima del fischio d’inizio. Quante volte, nei collegamenti dallo studio prima di una diretta, vediamo tribune semideserte ancora a 15 minuti dal via? Dentro ci sono solo turisti, precisini del posto fisso o ansiosi di perdersi i primi secondi di gioco. Gli altri si affrettano dopo aver ingurgitato l’ultimo boccone o l’ultimo sorso. Allenatori e giocatori, invece, hanno visuali e trafile diverse: l’approccio è blindato, su pullman, l’ingresso è a parte, spesso da una rampa che va nel sotterraneo come nel nuovo stadio del Tottenham, e i volti che si presentano loro sono quelli di inservienti e steward che, quando sei in trasferta, possono anche non essere molto amichevoli.

È una delle prospettive che Paolo Di Canio dà nella puntata di Natale del suo Premier Special, che ha come titolo "Stadi inglesi: emozioni e tradizione", in onda oggi alle 14 su Sky Sport 24 e alle 21 su Sky Sport Football e disponibile on demand.