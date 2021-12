L'allenatore del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Liverpool, commenta l'intervista esclusiva dell'attaccante a Sky Sport: "Ha causato un casino di cui non c'era bisogno. E' infelice e vuole tornare all'Inter? Per me è una sorpresa, ne parleremo in privato"

" Le parole di Lukaku? Non mi sono piaciute , hanno causato un casino di cui non avevamo bisogno". Commenta senza troppi giri di parole Thomas Tuchel , allenatore del Chelsea , l'intervista esclusiva che l'attaccante dei Blues ha rilasciato a Sky Sport. "Sono onesto nel dire che questa situazione non ci piace, non mi piace - prosegue l'allenatore tedesco in conferenza stampa alla vigilia del big match del primo dell'anno contro il Liverpool -, perché sono rumors che non ci servono. Abbiamo bisogno di un ambiente calmo e questo non aiuta il gruppo a trovare la giusta concentrazione. Ma non vogliamo farne un caso più grande rispetto a quanto non lo sia realmente . Non ho letto tutta l'intervista, ma sapete bene com'è prendere le battute fuori contesto: è molto facile abbreviarle, fare titoli e poi rendersi conto che forse non era quello che l'intervistato intendeva".

"Ne parleremo a quattr'occhi"

"In uno spogliatoio non è necessario essere sempre in armonia - prosegue Tuchel -. Non devi sempre abbracciarti e volerti bene. A volte un po' in disarmonia, entro certi confini, fa anche bene. Il problema con Romelu è che non credo che nessuno in questa società sia consapevole che è infelice ed è questo che ci rende sorpresi di queste affermazioni. Non riflettono il lavoro quotidiano, l'atteggiamento e il comportamento che Romelu mostra qui. Quindi, prima di tutto, dobbiamo capire. Io non lo sento infelice, ecco perché per me è una sorpresa. Ne parleremo a quattr'occhi e lo faremo sinceramente, come penso che la relazione sia sempre stata"