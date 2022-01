La reazione stizzita di Tuchel

Le dichiarazioni di Lukaku non erano state gradite dall'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel che non aveva fatto nulla per nasconderlo. "Le parole di Romelu non mi sono piaciute, hanno causato un casino di cui non avevamo bisogno - era stato il suo commento - abbiamo bisogno di un ambiente calmo e questo non aiuta il gruppo a trovare la giusta concentrazione". Tuchel aveva anche anticipato un chiarimento "a quattr'occhi" con l'attaccante. Che al momento resta fuori dai convocati per il big match contro il Liverpool.