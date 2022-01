Chelsea avanti, in gol Lukaku. Fuori il Newcastle

I blues hanno battuto 5-1 il Chesterfield, squadra di quinta serie: primo gol del 2022 per Lukaku. Giant killining del Cambridge United che ha eliminato il Newcastle. Esce di scena il Watford di Ranieri, eliminato dal Leicester

Esordio positivo per il Chelsea in FA Cup. La formazione di Thomas Tuchel, nel terzo turno del torneo, ha battuto 5-1 il Chesterfield, squadra di quinta serie. A segno Romelu Lukaku, al primo gol nel 2022 dopo le polemiche (e le successive scuse) per l'intervista esclusiva a Sky Sport. Passa il turno anche il Leicester che elimina il Watford di Claudio Ranieri (4-1 il risultato finale), mentre l'Everton riesce ad avere la meglio sull'Hull City solo ai tempi supplementari (decide Townsend al 99° minuto).