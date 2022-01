LIVERPOOL-ARSENAL 0-0

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (76' N. Williams), Matip (76' Gomez), Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho (75' Oxlade-Chamberlain), Milner (61' Jones); Minamino, Firmino, Diogo Jota. All. Klopp



ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Cedric (11' Chambers), White, Gabriel, Tierney; Sambi Lokonga, Xhaka; Saka (81' Tavares), Lacazette, Martinelli; Nketiah (28' Holding). All. Arteta



Ammoniti: Robertson (L), Gabriel (A)



Espulso: Xhaka (A) al 24'



Se il Chelsea ha già ottenuto il pass per la finalissima del prossimo 27 febbraio, l’altro posto in Coppa di Lega è ancora in ballo tra Liverpool e Arsenal. Termina 0-0 la semifinale d'andata ad Anfield, resistenza stoica dei Gunners ridotti in inferiorità numerica per 70 minuti. Inutile l’assalto della squadra di Klopp, ora obbligata a vincere il 20 gennaio all’Emirates. Match divertente nonostante le tante assenze per entrambe le squadre: qualche brivido in avvio per Gabriel e Ramsdale che pasticciano coi piedi, ma la vera frittata la commette Xhaka che rimedia un'espulsione diretta al 24' per fallo da ultimo uomo su Diogo Jota. Arteta corre ai ripari (fuori Nketiah, dentro Holding) e inizia ad alzare il muro davanti alla porta di Ramsdale. Dopo l’intervallo pericoloso il tiro-cross di Minamino, che tuttavia calcia sul fondo al 67’ da buona posizione. Il più attivo dei Gunners è Saka, fermato alla grande da Alisson. Tanta densità dei Gunners, assalto finale del Liverpool con il solito Minamino che si divora il gol-vittoria all'89' vanificando l’uscita sbagliata di Ramsdale. Si decide tutto tra una settimana sul campo dell'Arsenal, uscito indenne da una trasferta da incubo.