Premier League, rinviata Tottenham-Arsenal

Tottenham-Arsenal non si giocherà . Lo ha deciso la Premier League in seguito alla richiesta dei Gunners di rinviare la partita in programma domenica 16 gennaio alle 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium. "L'Arsenal - si legge nel comunicato ufficiale - h a a disposizione un numero inferiore a quello di giocatori (13 di movimento, con un portiere) necessari per la disputa della partita , così abbiamo accolto la domanda del club". Una decisione, prosegue la nota, "risultato di una combinazione tra contagi da Covid-19, infortuni e giocatori impegnati in Coppa d'Africa ".

La sorpresa del Tottenham

leggi anche

Newcastle forte su Gosens: c'è il sì del giocatore

Stando a quanto spiegato nelle scorse ore da Sky Sports UK, in casa Spurs sarebbero stati sorpresi della richiesta, ritenendo non ci fosse un vero e proprio focolaio all'Arsenal. I Gunners però hanno diversi giocatori out causa di Covid, infortunio, squalifica e Coppa d'Africa. Odegaard ha saltato l'andata della semifinale della Carabao Cup col Liverpool per positività al virus, mentre Smith Rowe e l'ex Bologna Tomiyasu erano ko per infortunio. Cedric Soares e Saka hanno abbandonato per infortunio il match di giovedì di coppa mentre Xhaka, espulso, non ci sarà in campionato. Inoltre, Thomas Partey, Elneny, Pepé e Aubameyang sono tutti in Coppa d'Africa.