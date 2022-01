My Story, puntata dedicata a Shaun Wright-Phillips

Nuovo appuntamento stasera alle 23 su Sky Sport Football con la serie "My Story". Protagonista della quarta puntata Shaun Wright-Phillips che ha diviso la sua carriera tra Manchester, sponda City, e Londra, città dove nato e che lo ha visto in azione con Chelsea e Queens Park Rangers

Ian Wright era uno dei migliori giocatori del paese, sicuramente il più influente a Londra. Non deve essere stato facile quindi per Shaun Wright-Phillips essere costantemente considerato il “il figlio di”. Ma l’insegnamento dei genitori è sempre stato chiaro: “Segui la tua strada, crea il tuo percorso”. Forse questo lo ha spinto a prendere un treno per Manchester a soli 15 anni dopo un’esperienza fallimentare al Nottingham Forest. Il City non era quello che conosciamo oggi. Giocava nel Moss Side, l’area più problematica della città e il club oscillava tra la Premier League e la Seconda divisione. Qui Shaun irrompe sulla scena. Corre, dribbla, segna. Fa sognare.

Mou e il Chelsea

Si lega indissolubilmente ai tifosi che cantano il suo nome in ogni partita. Poi la scelta inevitabile. Il City, in gravi difficoltà finanziarie, deve vendere la sua stella. E le stelle in quel momento brillano solo a Stamford Bridge. Mourinho lo chiama al Chelsea, lo vuole per difendere il titolo di campione d’Inghilterra. Con lo Special One, Wright-Phillips instaura un rapporto umano profondo. Cresce come giocatore e come uomo, alza la coppa che il padre ha sognato fino all’ultimo anno della sua carriera all’Arsenal.

Lo speciale stasera su Sky Sport Football

Nel quarto episodio della collana My Story, Wright-Phillips sostituisce la rapidità di gambe che aveva da giocatore con la rapidità di pensiero. Leggero, divertente, profondo, il figlio d’arte racconta il rapporto con il papà, l’amore per il City e la chimica con Mourinho. Fino al giorno dei giorni, quel leggendario Man City vs QPR giocato con l’altra maglia. Professionista per tutti i 90’, con la sciarpa dei blu di Manchester dopo il fischio finale.