Domenica spettacolo garantito a Stamford Bridge: alle 17.30 c'è Chelsea-Tottenham (live anche in 4K HDR). Sono sei i match della 23^ giornata di Premier in diretta su Sky, tra questi anche Crystal Palace-Liverpool. Tornano anche Bundes (attenzione a Hertha-Bayern Monaco) e Ligue 1

A due giorni di distanza dai recuperi della 17^ giornata, torna la Premier League: tra oggi e domenica 23 gennaio scatta la 23^ giornata, con 6 match da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, a cui si aggiunge Arsenal-Burnley (in differita-sintesi). Per tutti gli approfondimenti appuntamento con Federica Lodi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de "La Casa dello Sport Internazionale": sabato alle 15.30 e alle 18, ospite Paolo Ciarravano, domenica alle 17 e alle 19.30, ospite Paolo Di Canio.

Domenica occhi puntati sul derby di Londra, Chelsea-Tottenha: in gioco punti preziosi per la Champions. Blues terzi con 44 punti, mentre la squadra di Conte (reduce dalla folle rimonta contro il Leicester) è a quota 36, ma ha ben tre partire da recuperare. Calcio d'inizio alle ore 17.30, live anche su Sky Sport 4K (il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite). Capolista con 56 punti, il City di Guardiola sabato sfida il Southampton; la seconda della classifica, il Liverpool, domenica fa invece visita al Crystal Palace (live in 4k HDR su Sky Sport 4K, con calcio d’inizio alle ore 15). Apre il Watford di Claudio Ranieri, impegnato in casa nella sfida salvezza contro il Norwich.

Bundes, cinque math live su Sky

Dall'Inghilterra alla Germania: tra oggi e domenica va in scena la 20^ giornata di Bundesliga, cinque partite saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW. Aprono domani alle 20.30 Eintracht e Arminia Bielefeld, per vedere in campo la capolista, il Bayern Monaco, bisogna aspettare domenica: alle 17.30 affronta l'Hertha, live su Sky Sport Arena. Sabato alle 15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund, alle 18.30 Bochum-Colonia.

Ligue 1, aprono Lens e Marsiglia

In Francia questo weekend si gioca la 22^ giornata, tre match saranno live su Sky: sabato Lens-Marsiglia, domenica tocca a Metz-Nizza e Psg-Reims.

23^ giornata di Premier, il programma su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 21 gennaio

ore 21: Watford-Norwich (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ciarravano)

Sabato 22 gennaio

ore 13.30: Everton-Aston Villa (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Nicola Roggero)

ore 16: Manchester United-West Ham (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Massimo Marianella)

ore 18.30: Southampton-Manchester City (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Federico Zancan)

Domenica 23 gennaio