Le sue prima parole immediatamente dopo la firma col Brentford sono state "non vedo l’ora di iniziare", ora per Christian Eriksen quel momento è finalmente arrivato. Per rivederlo in campo probabilmente servirà ancora un po’, il tempo di riprendere la condizione fisica e integrarsi nei nuovi schemi di gioco, ma il centrocampista danese quest’oggi ha svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra, che mercoledì sarà impegnata in Premier League contro il Manchester City. Eriksen è arrivato in mattinata al centro sportivo del Brentford e nelle ore seguenti ha sostenuto la seduta di allenamento con il resto dei compagni. Lavoro sul campo con il pallone, come specificato direttamente dal club sui social.