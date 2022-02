Secondo il quotidiano londinese, la Fifa darà il via libera a Christian Eriksen per giocare i Mondiali 2022 in Qatar. L’ex giocatore dell’Inter che ha firmato da poco per il Brentford gioca con un defibrillatore cardiaco impiantabile dopo l’arresto cardiaco che lo colpì nella nota sfida di Euro 2020 tra la sua Danimarca e la Finlandia

La notizia arriva dall’Inghilterra, la Fifa non impedirà a Christian Eriksen di giocare il Mondiale di Qatar 2022. Il quotidiano londinese "The Times" ha spiegato come l’organo che governa il calcio mondiale chiederà in ogni caso a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a esami per individuare eventuali problemi cardiaci. L’ex giocatore di Inter e Tottenham, che ha firmato da pochissimo un contratto con il Brentford, gioca con un defibrillatore cardiaco impiantabile posizionato dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto al termine della partita tra la sua Danimarca e la Finlandia (di Euro 2020). Questo tipo di peacemaker può prevenire gli arresti cardiaci tramite una piccola scossa che va a ripristinare il corretto ritmo cardiaco.