Conte: "Se vuoi crescere subito serve esperienza"

Antonio Conte ha parlato a Sky Sport del mercato di gennaio del Tottenham: "Quello che è successo non è semplice. Sono andati via 4 giocatori importanti, ne sono arrivati 2. La squadra cerca giovani da far crescere. La filosofia del club è questa, se vuoi crescere più rapidamente hai bisogno di giocatori di esperienza". L’intervista più completa andrà in onda giovedì su Sky Sport 24 alle 12, 17 e 21. Venerdì la versione integrale a "Euro Show", alla vigilia di Manchester City-Tottenham

Tra la sua prima Inter e questo Tottenham c’è qualcosa di simile?

Dovessi trovare qualcosa di simile, è sempre difficile fare paragoni, però sicuramente quando prendi il lavoro in una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi. Ho intravisto delle situazioni che potevano essere sviluppate, poi quando entri dentro la situazione capisci che comunque qualcosa… quello che è successo a gennaio non è semplice. A gennaio sono andati via quattro giocatori. Quattro giocatori importanti per il Tottenham, ne sono arrivati due. Quindi anche numericamente invece di rinforzarti potresti esserti, sulla carta, indebolito. Bentancur e Kulusevski sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, giocatori da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti. Questo è il discorso.

E si riesce a crescere con giocatori così e non con giocatori pronti? Lei all’Inter per colmare il gap di cui parlava chiedeva giocatori pronti

Eh ma si infatti era qui il nesso. La visione, la filosofia del club è questa. E’ inevitabile che se vuoi crescere più rapidamente e se vuoi essere competitivo più rapidamente hai bisogno di giocatori anche con molta esperienza perché poi portano ad aumentare l’esperienza anche nel tuo team. Ma ripeto, la visione del club ho capito che è questa.