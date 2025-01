Addio a Denis Law, leggenda del Manchester United

Il mondo del calcio è in lutto: a 84 anni è morto Denis Law, leggenda del Manchester United e della nazionale scozzese. Coi Red Devils, di cui è il terzo marcatore all time, vinse due campionati inglesi e la Coppa dei Campioni 1968. Pallone d'Oro nel 1964, ha giocato anche in Italia con la maglia del Torino nella stagione 1961-1962

Il mondo del calcio dice addio a un'altra delle sue leggende. A 84 anni è morto Denis Law, uno degli eroi del Manchester United anni Sessanta e primi anni Settanta. E' stata la stessa famiglia a comunicarlo: "Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace". Attaccante formidabile, ha segnato 237 gol in 406 partite con i Red Devils, terzo marcatore di sempre del club dopo Wayne Rooney e Sir Bobby Charlton. A suon di gol ha contribuito a due campionati inglesi (1965 e 1967) dello United e, soprattutto, a una Coppa dei Campioni nel 1968 entrata nel mito. Una squadra formidabile quella guidata da Matt Busby, che oltre a "The King" Law poteva contare in attacco su George Best e Bobby Charlton. Un tridente leggendario, la "United Trinity" nella statua all'ingresso di Old Trafford e che, da oggi, i più romantici immagineranno essersi finalmente riunita.