Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Tra domani, sabato 5, e lunedì 7 marzo, in Inghilterra si giocano le gare della 28^ giornata di Premier League, con 6 match in diretta su Sky e in streaming su NOW. Turno incentrato in particolar modo sulla stracittadina di Manchester, per un derby di importanza notevole per entrambe le squadre, con il City capolista impegnato a contrastare la rimonta del Liverpool nella corsa al titolo e lo United, che deve difendere il quarto posto che vale un posto nella prossima Champions League. Si gioca domenica all’Etihad Stadium, la casa dei “Citizens”, con calcio d’inizio alle ore 17.30, live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Sei i punti che dividono il Liverpool dal Manchester City, con i “Reds” che, però, devono recuperare una partita. Per gli uomini di Klopp impegno non dei più semplici, anche se casalingo, dovendo affrontare sabato il West Ham, quinto con 45 punti e in piena corsa Champions. Giocando il giorno dopo, il City avrà un piccolo vantaggio, quello di sapere già il risultato di Salah e compagni. Anche Liverpool-West Ham verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 4K. Questo turno di Premier si aprirà domani alle 13.30 con la sfida tra il Leicester e il Leeds, che non avrà più in panchina Marcelo Bielsa, per chiudersi lunedì alle 21, con il Tottenham di Antonio Conte che ospiterà l’Everton.