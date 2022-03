7 gare di Premier, 6 di Bundesliga e 4 di Ligue 1: in Inghilterra c'è Conte ad Old Trafford e la sfida a distanza fra Man City e Liverpool; in Germania apre il Bayern e poi due volte in tv il Borussia di Haaland; in Francia il Psg e Donnarumma ripartono dl Bordeaux Condividi

Il programma della Premier League su Sky Sabato 12 marzo

ore 13.30 - Brighton-Liverpool (Sky Sport Football, Sky Sport 4K)

(Sky Sport Football, Sky Sport 4K) ore 16 - Brentford-Burnley (Sky Sport Football)

(Sky Sport Football) ore 18.30 - Manchester United-Tottenham (Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K) Domenica 13 marzo ore 15 - Chelsea-Newcastle (Sky Sport Football)

(Sky Sport Football) ore 15 - West Ham-Aston Villa (Sky Sport Arena)

(Sky Sport Arena) ore 17.30 - Arsenal-Leicester (Sky Sport Football) Lunedì 14 marzo ore 21 - Crystal Palace-Manchester City (Sky Sport Football) Tra sabato 12 e lunedì 14 marzo in Inghilterra si giocano le gare della 29^ giornata di Premier League, con 7 match in diretta su Sky e in streaming su NOW. Turno incentrato sulla supersfida da Champions tra il Manchester United di Cristiano Rolando e il Tottenahm di Antonio Conte, divise in classifica da due lunghezze, con i Red Devils al quinto posto con 47 punti, contro i 45 degli Spurs (che però devono ancora recuperare due partite). Si gioca sabato ad Old Trafford (calcio d’inizio alle ore 18.30, live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite). Sono sempre sei i punti che dividono le principali antagoniste nella corsa al titolo, il Manchester City e il Liverpool: Citizens in testa con 69 e Red secondi a quota 63, ma con una partita in meno. A giocare per primo sarà il Liverpool, che sabato alle 13.30 aprirà questo turno di Premier andando a far visita al Brighton. Anche questo match live su Sky Sport 4K. Il City, invece, questa giornata la chiuderà lunedì sera alle 21 a Londra, in casa del Crystal Palace di Vieira. In corsa per un posto nella prossima Champions League ci sono anche il Chelsea (terzo con 56 punti), vincitore a Norwich nell’anticipo della 30^ giornata e che domenica ospiterà il Newcastle; e l’Arsenal (quarto a quota 48) che sempre domenica se la vedrà in casa con il Leicester. Arsenal con due partite da recuperare, Chelsea con una. Oltre agli incontri, da seguire anche gli studi, condotti in diretta da Federica Lodi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de “La Casa dello Sport Internazionale”; sabato alle 13, alle 15 e alle 18, ospite Paolo Cuarravano, domenica alle 17 e alle 19.30, ospite Paolo Di Canio.

Il programma della Bundesliga su Sky Sabato 12 marzo ore 16.30 - Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Action)

(Sky Sport Action) ore 18.30 - Borussia Moenchengladbach-Hertha Berlino (Sky Sport Action) Domenica 13 marzo ore 15.30 - Bayer Leverkusen-Colonia (Sky Sport Action) ore 17.30 - Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld (Sky Sport Uno) ore 19.30 - Greuther Furth-Lipsia (Sky Sport Arena) Mercoledì 16 marzo

ore 18.30 - Mainz-Borussia Dortmund (Sky Sport Football, recupero 25^ giornata) Tra sabato 12 e mercoledì 16 marzo in Germania si giocano le gare della 26^giornata di Bundesliga, nona del girone di ritorno e un recupero del 25° turno. Saranno sei le partite visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW. Ci sarà il Bayern Monaco, capolista con 59 punti, impegnato in una trasferta da non sottovalutare, visto che si troverà di fronte l’Hoffenheim, quarto a quota 43, in piena corsa Champions League. La più immediata inseguitrice dei bavaresi dista 9 lunghezze ed è il Borussia Dortmund, in campo domenica in casa contro la pericolante Arminia Bielefeld (15^ con 25 punti). Poi, nuovamente in campo mercoledì, per cercare di sfruttare al massimo il recupero del 25° turno in casa del Mainz.