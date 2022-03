A nove mesi esatti dall'arresto cardiaco durante il match dell'Europeo tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen è tornato protagonista sul campo in Brentford-Burnley 2-0: suo il perfetto assist per la testa di Toney al minuto 85 per il gol del vantaggio. Per l'ex centrocampista dell'Inter è la terza presenza in Premier con la nuova maglia, la seconda da titolare