Chelsea, c'è anche l'offerta di Stephen Pagliuca

Chelsea, rifiutate alcune offerte: restano ancora diverse proposte



leggi anche

Celtics & filantropia: chi è Steve Pagliuca

Intanto la Raine Group (la banca che gestisce il processo di vendita) ha comunicato a tre offerenti che le loro offerte non sono andate a buon fine. Tra questi c'è anche Woody Johnson, proprietario della squadra di football dei New York Jets, che sembrava uno dei favoriti per l'acquisto del Chelsea. Sono state scartate anche le proposte del Saudi Media Group e di Aethel Partners. Tuttavia non mancano nuove proposte, come quella di Empowerment IP, società guidata da Stephen Duval, che ha offerto 3,1 miliardi di sterline. Anche Centricus, una società di investimento globale, qualche giorno fa ha rivelato pubblicamente il suo interesse per i Blues così come Nick Candy, promotore immobiliare londinese che ha alle sue spalle diversi finanziatori. Non è chiaro se Raine Group avesse deciso una rosa dei candidati finali, ma tra i principali contendenti ci sono i consorzi guidati da Todd Boehly, comproprietario degli LA Dodgers, e Sir Martin Broughton, ex presidente di Liverpool e British Airways.