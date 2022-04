City-Liverpool e non solo, il calcio estero su Sky

Faccia a faccia per il primato e per il titolo in Premier: domenica c'è City-Liverpool, la sfida che tutta l’Inghilterra, e non solo, sta aspettando. In Germania match casalingo per la capolista Bayern e derby della capitale a Berlino: Hertha-Union. In Francia impegno in trasferta per Messi e compagni VIDEO. CITY-LIVERPOOL, LA PARTITA DELL'ANNO Condividi

Tra venerdì 8 e domenica 10 aprile, in Inghilterra si giocano le gare della 32^ giornata di Premier League, con sei match live su Sky e in streaming su NOW. Oltre agli incontri, da seguire in diretta anche gli studi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de “La Casa dello Sport Internazionale”; con la conduzione di Valentina Mariani, sabato alle 13, alle 15.30 e alle 18, ospite Paolo Ciarravano, domenica, direttamente da Manchester, con la conduzione di Federica Lodi, alle 17 e alle 19.30, ospite Paolo Di Canio. In Premier tutto ruota intorno al duello per il primato e per il titolo tra la capolista Manchester City, in vetta con 73 punti, e il Liverpool, staccato di una sola lunghezza. Duello che sta per mettere in scena il tanto atteso faccia a faccia che, magari, non deciderà definitivamente le sorti della Premier, ma che di sicuro la indirizzerà verso una o l’altra squadra. Tutto dipenderà dalla super sfida di domenica, attesissima non solo in Inghilterra, ma praticamente in tutto il mondo, e che in Italia potrà essere seguita in diretta alle 17.30 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Tutto direttamente dal posto, con la telecronaca dall’Etihad Stadium di Massimo Marianella e il commento di Luca Marchigiani, uno Studio panoramico per il pre e il post partita condotto da Federica Lodi in compagnia di Paolo Di Canio e con Filippo Benincampi e Gianluigi Bagnulo inviati in questi giorni a Manchester e Liverpool per raccontare l’atmosfera delle due città e che domenica fungeranno da insider all’interno dell’Etihad per raccogliere le voci dei protagonisti. Tutto live anche su Sky Sport 24, con una programmazione speciale dedicata, per documentare le fasi di avvicinamento alla sfida. Aggiornamenti continui anche su skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Oltre a Man City-Liverpool, di particolare interesse anche gli incontri che riguardano la corsa per un posto in Champions League. Trasferta delicata per il Chelsea, terzo in classifica con 59 punti e reduce da due pesanti sconfitte casalinghe, Brentford in campionato e Real Madrid ieri sera in Champions, che sabato andrà a far visita al Southampton, 12mo a quota 36. Sta decisamente meglio il Tottenham di Antonio Conte, che nella sua cavalcata verso le posizioni più alte ha raggiunto l’attuale quarto posto, 54 punti, e che, sempre sabato, andrà a far visita all’Aston Villa, 11mo con 36.

32^ giornata di Premier, il programma su Sky e in streaming su NOW Venerdì 8 aprile

ore 21 - Newcastle-Wolverhampton (diretta Sky Sport Football e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano) Sabato 9 aprile ore 13.30 - Everton-Manchester United (diretta Sky Sport Football, in streaming su NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Nicola Roggero)

(diretta Sky Sport Football, in streaming su NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Nicola Roggero) ore 16 - Southampton-Chelsea (diretta Sky Sport Football e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Redi)

(diretta Sky Sport Football e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Redi) ore 18.30 - Aston Villa-Tottenham (diretta Sky Sport Football e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan) Domenica 10 aprile ore 15 - Brentford-West Ham (diretta Sky Sport Football e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero)

(diretta Sky Sport Football e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero) ore 17.30 - Manchester City-Liverpool (diretta Sky Sport Football, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e Sky Sport 4K. Dall’Etihad Stadium, telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani; inviati Filippo Benincampi e Gianluigi Bagnulo)

Bundes, sei match in diretta su Sky Sono sei le partite visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW, nel weekend inaugurato dalla sfida tra Stoccarda e Borussia Dortmund, che dopo la sconfitta in casa nel turno precedente con il Lipsia ha probabilmente detto addio ai sogni di conquistare il titolo. Impegno in casa per il Bayern Monaco, capolista solitario con 66 punti e reduce dalla sconfitta in Champions contro il Villarreal, che sabato alle 15.30 ospiterà un tranquillo, ma non troppo, Augsburg, 13mo in graduatoria con 32. Sempre sabato, ma alle 18.30, appuntamento con l’atteso derby di Berlino, tra l’Hertha, in piena zona retrocessione, penultimo a quota 26, e l’Union, settimo con 41 punti e con ancora qualche speranza europea. Union-Hertha live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. A chiudere questo turno di Bundes, l’incontro che domenica alle 19.30 avrà per protagonista il Lipsia, quarto in classifica con 48 punti e avversario dell’Atalanta in Europa League, e l’Hoffenheim, in zona Europa con il suo sesto posto a quota 44.

29^ giornata di Bundesliga, la programmazione su Sky Venerdì 8 aprile

ore 20.30 - Stoccarda-Borussia Dortmund (diretta Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi) Sabato 9 aprile ore 15.30 - Bayern Monaco-Augsburg (diretta Sky Sport Action e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi)

(diretta Sky Sport Action e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi) ore 18.30 - Hertha Berlino-Union Berlino (diretta Sky Sport Uno, in streaming su NOW e Sky Sport 4K , telecronaca Christian Giordano) Domenica 10 aprile ore 15.30 - Bochum-Bayer Leverkusen (diretta Sky Sport Action e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi)

(diretta Sky Sport Action e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi) ore 17.30 - Eintracht Francoforte-Friburgo (diretta Sky Sport Action e in streaming su NOW, telecronaca Marco Frisoli)

(diretta Sky Sport Action e in streaming su NOW, telecronaca Marco Frisoli) ore 19.30 - Lipsia-Hoffenheim (diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano)

Ligue1, tre match live su Sky Tra domani, sabato 9, e domenica 10 aprile, saranno tre gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Impegno in trasferta per il Paris Saint Germain, capolista solitario con 68 punti, sempre più vicino alla conquista del titolo, visto anche il notevole vantaggio, 12 lunghezze, sulla seconda, il Marsiglia. Per Messi e compagni l’avversario sarà il Clermont, invischiato nella lotta salvezza, 17° posto a quota 28 A caccia di punti preziosi per un posto nella prossima Champions League, L’Olympique cercherà di sfruttare al massimo il turno casalingo, ospitando a Marsiglia il Montpellier, squadra di centro classifica con i suoi 41 punti e l’attuale 11mo posto. Si gioca domenica sera, con calcio d’inizio alle ore 21.