Chi è Alejandro Garnacho?

Nato a Madrid il primo luglio 2004, Garnacho è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Atletico Madrid per poi trasferirsi, nell'ottobre 2020, al Manchester United per una cifra vicina ai 500 mila euro. Nella stagione in corso il giovane diciassettenne è stato decisivo nella FA Youth Cup dell'Under 18 dello United, che ha trascinato in finale realizzando 5 gol e 3 assist in 5 partite. Giocate importanti messe in mostra anche con la squadra Under 19 e con l'Under 23, che hanno permesso a Garnacho di farsi notare anche da Rangnick che lo ha convocato in prima squadra per la gara contro il Norwich: "Si sta allenando con noi da due settimane e so che è uno dei giocatori più promettenti che abbiamo - aveva dichiarato l'allenatore tedesco alla vigilia della partita. Ha solo 17 anni ma spero possa tenere i piedi per terra. Se continua a voler migliorare ogni giorno non starà seduto solo in panchina, ma ci sono tutte le possibilità che giocherà per questo club".