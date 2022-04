Allarme bomba nell’abitazione di Harry Maguire, capitano del Manchester United finito al centro delle critiche dopo le prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo, per ultima quella contro il Liverpool con i tifosi dei Red Devils che lo hanno additato come uno dei principali responsabili per la pesante sconfitta (4-0). Il difensore della nazionale inglese, come riportato da SkySports, ha infatti ricevuto un messaggio minatorio che faceva riferimento a una bomba nella sua casa: Maguire ha subito denunciato il tutto alla Polizia, che nel pomeriggio di oggi ha effettuato un sopralluogo all’interno e nel cortile dell’abitazione dove il calciatore vive insieme alla fidanzata, Fern Hawkins, e ai due figli piccoli.