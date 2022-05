Non bastano due gol di Lukaku al Chelsea per ottenere i tre punti in casa contro il Wolverhampton. Partita sbloccata nella ripresa su rigore dall'ex Inter, che in Premier non segnava da dicembre, e che poi trova il raddoppio dopo due minuti. Nel finale prima Trincao e poi al settimo di recupero Coady firmano però il pari. Negli altri match vittorie per Aston Villa, Brentford e Crystal Palace