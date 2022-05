93:20 - Man City, 10 anni in un minuto. SPECIALE

Un’attesa di 44 anni interrotta da 4 minuti di follia. Una rimonta rimasta nella storia della Premier League e dell’eterna rivalità tra United e City. Un gol, quello di Agüero, destinato a cambiare la storia di un club. Lo speciale in onda oggi, venerdì 13 maggio, alle 13.30, 20.15 e 23.30 su Sky Sport Football e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Sono passati 10 anni dall’incredibile titolo vinto dal Manchester City di Roberto Mancini grazie alla vittoria sul Queens Park Rangers con due gol nei minuti di recupero. Un trionfo in campionato atteso dal 1968 e ottenuto beffando il Manchester United, dopo essere stati ad un passo da una clamorosa disfatta. Il racconto degli ultimi decisivi istanti di quella stagione è affidato alle parole del Ct azzurro e dei protagonisti di quella impresa: da Balotelli al capitano Kompany, da Yaya Touré ad Agüero. Un titolo vinto con una doppia rimonta. Quella in classifica sugli uomini di Ferguson, che a 6 partite dal termine avevano 8 punti di vantaggio. Quella all’ultima giornata sul QPR, avanti 2 a 1 all’Etihad in 10 uomini fino al 91°.

Il racconto di Marianella e Roggero

A raccontare i momenti cruciali della stagione delle due squadre furono Massimo Marianella e Nicola Roggero. A distanza di 10 anni sono proprio loro ad accompagnarci nella trama di quel campionato con i ricordi e le sensazioni vissute durante le loro telecronache. Il 6-1 del City ad Old Trafford, il ritorno di Tevez dopo la lite con Mancini, il gol decisivo di Kompany del derby di ritorno, il 4 a 4 tra United ed Everton, fino al duello a distanza degli ultimi 90 minuti. Due partite in una. Un gol che sarà ricordato per sempre. Così come il minuto in cui è stato segnato: il 93:20.