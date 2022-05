Nel riscaldamento della partita casalinga con il Newcastle, valida per la 36^ giornata di Premier League, i giocatori di Pep Guardiola sono scesi in campo con una maglia speciale. Tutti hanno indossato la numero 10 dedicata al Kun Aguero, autore dell'indimenticabile gol al minuto 93:20 contro il Qpr, il 13 maggio 2012. Con quella rete il City di Roberto Mancini si aggiudicò per la terza volta il titolo nazionale