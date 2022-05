I Reds hanno accettato l'invito del sindaco della città che ha organizzato una parata per il 29 maggio, il giorno dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid, per festeggiare le vittoria in FA Cup e coppa di Lega

Una parata per le vie della città, a prescindere da quello che sarà l’esito della finale di Champions League e l’epilogo in Premier League nel testa a testa con il Manchester City che vede la squadra di Klopp inseguire a -1 a una giornata dal termine. Per domenica 29 maggio, il Liverpool ha accettato l’invito del sindaco Joanne Anderson di sfilare per le vie della città per celebrare le vittorie in FA Cup e nella coppa di Lega. Singolare che la parata sia stata fissata proprio per il giorno dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid, segnale comunque chiaro di come la stagione – a prescindere dall’attesissima sfida europea – sia comunque considerata positiva da tutto l’ambiente Reds.