Al termine della partita contro il Brentford che sancisce la salvezza del Leeds, Raphinha si inginocchia e percorre così tutto il campo, mantenendo fede a una promessa fatta

Tutto il campo in ginocchio, da area ad area, come farebbe un fedele in pellegrinaggio. In questo caso il “miracolo” è solo sportivo, ma Raphinha ha deciso ugualmente di ringraziare così per la “grazia” ricevuta, mantenendo fede a quanto promesso prima della partita.

Salvezza all'ultimo respiro approfondimento Tutti i verdetti dei campionati in Europa Nella folle domenica con cui si è chiusa la Premier, infatti, le emozioni forti hanno caratterizzato la lotta per il titolo ma anche quella per la salvezza, con un unico posto che rimaneva a disposizione per la permanenza nel massimo campionato e due squadre in lotta, il Burnley e il Leeds.



Appaiati a 35 punti, il Burnley partiva anche con il vantaggio della miglior differenza reti, ma il ko in casa contro il Newcastle si è rivelato decisivo; e così il Leeds, vincendo 2-1 con il Brentford, si è salvato. Decisivo il gol di Harrison al 94’ (anche se con la sconfitta del Burnley sarebbe bastato anche il pareggio), ma a sbloccare la gara era stato Raphinha, su rigore, che anche al fischio finale diventa protagonista con il suo gesto.

